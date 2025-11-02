ETV Bharat / state

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

SGPC election
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 2, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ।'

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ (ETV BHARAT)

'ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ'

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 148 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਚੁਣੇ ਹੋ ਅਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'

ਜੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ

'ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਮੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖਵਾਕ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ

TAGGED:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ
SGPC PRESIDENT ELECTION
AMRITSAR NEWS
SGPC ELECTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਪੱਦ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਸ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.