ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1487.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1487.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ
ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ IAS ਅਤੇ PCS ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : March 28, 2026 at 5:50 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1487.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'IAS ਅਤੇ PCS ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਬਜਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖਿਆਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ IAS ਅਤੇ PCS ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ,ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
'ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ'
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।'
'ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ'
ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਕਾਰਾਂ (ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ।
'ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ'
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵੱਲ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।