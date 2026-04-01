SGPC ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

NEW TAX ON RELIGIOUS PILGRIMAGE
Published : April 1, 2026 at 10:10 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।"

"ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

