ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ, ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ, ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : January 16, 2026 at 6:56 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ।ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ।'-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ
ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਧੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।