"ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ", ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

"ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ", ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Published : February 19, 2026 at 2:19 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ?"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ 15-15 ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਧਾ, ਉਹ ਕਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਢਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ? ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" -ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
"ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
"ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਡਾ ਰਹੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 2027 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।