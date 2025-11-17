ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਸਖ਼ਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 17, 2025 at 7:33 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਰੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ'
SGPC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।'
SGPC ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਹਾਨੇ ਜਾਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ।-ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ
'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਨ ਖਾਮੀਆਂ'
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਹੁਣ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ) 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ'
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ।