ETV Bharat / state

ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ।

road accident at labour chowk malout
ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਦਰੜਿਆ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ

ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਲਾਕੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਟਰਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, 'ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣਗੇ।'

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

MALOUT LABOUR CHOWK ACCIDENT
SRI MUKTSAR SAHIB ACCIDENT NEWS
LABOUR ACCIDENT NEWS
ਮਲੋਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
MALOUT LABOURS DEATH NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.