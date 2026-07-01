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ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ, 4 ਮੌਤਾਂ, 8 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਦਕਿ 8 ਜ਼ਖ਼ਮੀ।

Rajasthan devotees accident in bathinda
ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 1, 2026 at 10:40 AM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 8 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਖੜੇ ਟਰਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਬੇਹਦ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਖੜੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ

ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਟਰਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਟਕਰਾਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।

"ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕ ਕੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ"

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨਿਖਿਲ ਵਾਸੀ ਬਾੜਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪੂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

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