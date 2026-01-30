ETV Bharat / state

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਬਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇ ਰੇਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ 'ਚ ਰੇਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?

ਸੱਤ ਮੈਬਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇ ਰੇਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026 at 5:17 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਅ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਬਿਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।

'ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਟ ਰੇਬਿਜ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ' (Etv Bharat)

'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ'

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

'ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ।

108 ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਪੀਜੀਆਈ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਬਿਜ਼ ਇਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 108 ਰਾਹੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

