ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ

ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 10:16 PM IST

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਲੇਖ ਰਾਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸੁਵੇਲਾ ਕੰਵਰ (65) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਨਕੂ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,ਡੀਐਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ'

ਮਾਮਲੇ ਉੱਤ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਨਨਕੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਨਕੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ, ਜੋ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।'

'ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ੱਕ'

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਨਕੂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਨਕੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ'

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਕਰ ਨਨਕੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਨਕੂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਦੱਬਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ'

ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਨਕੂ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕੂ ਖਿਲਾਫ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।'

