ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਲਾਗੇ ਪਏ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : February 11, 2026 at 6:56 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇੜੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਗਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ।
'ਸਾਮਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ'
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
'20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ'
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿੰਕ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹੋਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ।
ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ,ਡੀਐੱਸਪੀ
'ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਟੈਟੂ'
ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕੂ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'