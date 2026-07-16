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ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਗਾਇਬ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

cong vs bjp
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਅਤੇੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 7:51 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਧੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ"

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੁ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

"ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"-ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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BJP LEADER PRITPAL SINGH BALIEWAL
KULDEEP VAID FORMER CONGRESS MLA
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
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