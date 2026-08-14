ETV Bharat / state

'NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ', ਭੜਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Senior Akali leader Bikram Majithia
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਾਅਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਝਾੜ (Etv Bharat)

'ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ,ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਖੰਜਰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਂਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀ 'ਚ ਫਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬੁਜਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ।'

NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2024 ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ 2026, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ NIA ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

BIKRAM MAJITHIA
ATTACK ON SUKHBIR BADAL
BIKRAM MAJITHIA DEMANDS NIA PROBE
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
NIA PROBE IN SUKHBIR BADAL ATTACK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.