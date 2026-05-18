ਪੰਜਾਬ RERA ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ RERA ਬਣਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ RERA ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ RERA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

'RERA ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ'

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ RERA ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ RERA ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

RERA ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ Reconsider ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ RERA ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। - ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

'ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ'

ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਉਪਰ ਹੈ।

