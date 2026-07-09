ਸਹਿਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ
ਪਿੰਡ ਸੂਬਾ ਕਦੀਮ ਦਾ ਸਹਿਜਦੀਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਕਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : July 9, 2026 at 9:10 AM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਬਾ ਕਦੀਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ'
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਹਿਜ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਡ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੋਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
'ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਹਿਜਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਹਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਗੀਤਾ ਦੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਏ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।