ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਝ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼..
Published : August 13, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ-2026 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ'
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ "ceopunjab.gov.in" ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ—ASDD, DRAFT 2026 ਅਤੇ SEARCH LIST SIR 2003।
'20.57 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ'
SIR ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20.57 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 5.75 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1.20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 4.12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਣਪਛਾਤੇ (Unidentified) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ DRAFT 2026 ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਭਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ASDD ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ DRAFT 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ERO ਅਤੇ BLO ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ'
ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (BLO) ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ERO ਜਾਂ BLO ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ।