ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...
Published : November 16, 2025 at 6:11 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਡਈ I20 ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁਣ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ:
ਦਰਅਸਲ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
'ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ'
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ'
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਜਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰਸੀ, ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਸੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰੋ ਚੈਕ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ 29 ਅਤੇ 30 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਰਸੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਅਤੇ 30 ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ 3800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" - ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"- ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰ ਡੀਲਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
- ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਮੰਗਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਦਰਜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।"
"ਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਕਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
- ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ।
- ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਵੀਆਈਐਨ, ਇਨਵੌਇਸ, ਐਨਓਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ/ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ।
- ਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
'ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ'
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
'ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ'
ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਟੀਓ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ (parivahan.gov.in) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।