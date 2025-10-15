ETV Bharat / state

ਖ਼ੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ।

SD COLLEGE WON OVERALL TROPHY
ਖ਼ੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 15, 2025 at 9:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 58 ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ੋਨਲ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਇਸ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤਰੀ, ਰਾਹੁਲ ਅਤਰੀ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾਇਆ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

SD COLLEGE WON OVERALL TROPHY
ਟਰਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)

"ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।‌ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

SD COLLEGE WON OVERALL TROPHY
ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ (ETV Bharat)


ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।"




ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਆਲ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਐਸਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ।



ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ, ਫ਼ਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫ਼ੀ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਲੁੱਡੀ, ਲੋਕ ਨਾਚ ਝੂੰਮਰ, ਗਰੁੱਪ ਗੀਤ (ਭਾਰਤੀ), ਗੀਤ (ਗਜ਼ਲ), ਪੱਛਮੀ ਸਾਜ਼ (ਸੋਲੋ), ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਢਾਈ, ਨਾਲਾ ਬੁਣਨਾ, ਪਰਾਂਦਾ, ਛਿੱਕੂ, ਇੰਨੂੰ, ਟੋਕਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿੜੌਣੇ, ਜਨਰਲ ਕੁਇਜ਼, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ, ਮਾਈਮ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਕਲੇਅ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਲੋਕ ਸਾਜ਼, ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਸੋਲੋ, ਪੱਛਮੀ ਗਰੁੱਪ ਗੀਤ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਖਿੱਦੋ, ਪੀੜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੁਇਜ਼, ਕਾਵਿ ਉਚਾਰਣ, ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਭੰਡ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਰੰਗੋਲੀ, ਕੋਲਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਤੀਜਾ ਕਲੀ ਗਾਇਨ, ਵਾਰ ਗਾਇਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਬਦ, ਫੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਪੱਖੀ, ਰੱਸਾ ਵਟਾਈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਮਿਮਿਕਰੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

SD COLLEGE BARNALA
ZONAL YOUTH AND HERITAGE FAIR
PUNJABI UNIVERSITY PATIALA
ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ
SD COLLEGE WON OVERALL TROPHY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਆਖਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੇਵਿਓ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.