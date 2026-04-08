"ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ" ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ, ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ
ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 8, 2026 at 2:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਏਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੇਸਡ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੂਲ, ਸੈਂਸਰ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਆਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਲੈਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਡਾਟਾ ਐਨੈਲਸਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਪਟਿਕਸ ਲੈਬ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈ ਲੈਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਬ ਆਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।"
"ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ"
ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ "ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰ ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਨੋ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਨੈਨੋਸਾਈਸ ਲੈਬ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੈਂਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਨੋ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"