ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: E Rickshaw ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ: E Rickshaw ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 30, 2025 at 4:37 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਮਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਾਲਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲਕ ਕਈ ਵਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।