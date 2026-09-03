ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB PRIVATE SCHOOLS CLOSED
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਰਨਾਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ

ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB PRIVATE SCHOOLS CLOSED
ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (Etv Bharat)

ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ?

‘ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵੈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

PUNJAB PRIVATE SCHOOLS CLOSED
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

PUNJAB PRIVATE SCHOOLS CLOSED
ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (FAP) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵੈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-

  • ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
  • ਪਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ/ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ: ਪਰਮਿਟ, ਫਿਟਨੈੱਸ, ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ: ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲਗਭਗ 50–60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਦੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SCHOOL BUS OPERATORS RALLY BATHINDA
ਬਠਿੰਡਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰੈਲੀ
SCHOOL BUS DRIVERS HOLD RALLY
PRIVATE SCHOOLS CLOSED IN PUNJAB
PUNJAB PRIVATE SCHOOLS CLOSED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.