ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ! ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ

ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Scheduled power cuts in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ (Getty Image)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 1:10 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ/ਪਟਿਆਲਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਗ ਉਗਲਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Scheduled power cuts in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ (PSPCL)

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ

ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੜਫਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। PSPCL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://distribution.pspcl.in/ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 11 ਕੇਵੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 11 ਕੇਵੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।


ਕਿਹੜੇ 5 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰਹੇਗੀ ਠੱਪ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਸਾਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।


ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ...

  • 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦਿਨ): ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ! (ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਇਸ ਦਿਨ 66 KV ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ 8 ਘੰਟੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਝੱਲੇਗਾ)।
  • 23 ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
  • 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹਾਲ: ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਖ਼ਾਸਕਰ G-ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ)।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ: ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓ! ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ: ਤਿਆਰ ਰਹੋ!

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਨਵਰਟਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ!

22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ):

  • ਅੱਜ 66 KV ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ
  • ਨਿਊ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਓਲਡ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ
  • ਸੈਕਟਰ 123, 124, 125
  • ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਮਨਾਨਾ, ਝਾਮਪੁਰ (ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ), ਜੰਡਪੁਰ, ਠਸਕਾ
  • ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ, ਤਡੌਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ, ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਫਰਤੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਲਾਲਪੁਰ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ:

  • ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੱਕ): ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ, ਮਾਡਰਨ ਟਾਊਨ, ਗੋਦਾਮ ਏਰੀਆ ਭਬਾਤ, ਭਬਾਤ ਪਿੰਡ, ਪਾਮ ਇਨਕਲੇਵ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਸਿਗਮਾ ਸਿਟੀ 1-2, ਸ਼ਿਵਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਮਧੂਬਨ ਹੋਮ, ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਜੇ.ਪੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ।
  • ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਤੱਕ: ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਲੋਨੀ, ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਸਾਵਿਤਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ।
  • ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਤੱਕ: ਅਲੀਪੁਰ, ਝਿਊਰਹੇੜੀ, ਸੈਫ਼ੀਪੁਰ, ਨਡਿਆਲੀ, ਬਾਕਰਪੁਰ।
  • ਸਵੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤੱਕ: IISER (ਆਈਸਰ) ਮੋਹਾਲੀ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਛੰਨਾ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ):

  • ਸੈਕਟਰ 125 (ਮੋਹਾਲੀ)
  • ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮੋਹਾਲੀ (Air Force Mohali)
  • ਨਿਊ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਜੰਡਪੁਰ
  • ਫਰਤੂਲਪੁਰ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਮਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ:

  • ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ: ਜੀ-ਬਲਾਕ (G-Block) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਟ ਰਹੇਗਾ।
  • ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ (ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ): ਮਾਇਆ ਗਾਰਡਨ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਨਗਲਾ, PR-7 ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ, ਹਰਮਿਲਾਪ ਨਗਰ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਲੋਨੀ।

ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟ

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਫਾਲਟ (Fault) ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਦੱਸੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.pspcl.in](https://www.pspcl.in/power-supply-schedule.aspx) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1912 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਪਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

