ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ: 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ: 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਦ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : February 15, 2026 at 2:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦ ਦੌੜਾਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਲਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਲਦ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨਾਗੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਗੋਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਲਦ ਉਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਪਾਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ
ਬੁੱਧ ਨਾਰਗੜ੍ਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋੜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।"
"ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਅਨਾਉਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਖੇਡ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਲ ਦੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗੋਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੇਚਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।"- ਬੁੱਧ ਨਾਰਗੜ੍ਹ
ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।0 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਲ ਦੌੜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਇਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੌੜਾਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਤ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।