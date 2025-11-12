ETV Bharat / state

PU ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਛੋਟ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Sarwan Singh Pandher
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਮਿਆਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਛੋਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ 'ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੇਗੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖੀ ਗੱਲ

ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਸੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

TAGGED:

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟ
EXEMPTION ON PADDY
ELECTRICITY AMENDMENT BILL 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖੋਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਆਮ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.