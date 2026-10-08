ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਸ ਮੇਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ...
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 8, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 2:21 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ "ਜਸ਼ਨ ਏ ਇਨਕਲਾਬ" ਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।"
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ, ਪੀਏਯੂ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਅਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀਏਯੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਸੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"