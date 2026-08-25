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ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਾਨੀ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ...

SARPANCH KULDEEP SINGH BHULLAR
ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 6:18 PM IST

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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।

ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ (Etv Bharat)

ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।"

SARPANCH KULDEEP SINGH BHULLAR
ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (Etv Bharat)

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"-ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ੁਕਿਲ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

SARPANCH KULDEEP SINGH BHULLAR
ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੈਨਸੀ ਰਾਣੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਰ ਦੇ ਆਰਥੀਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ।"- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ

Sarpanch Kuldeep Singh Bhullar donated Rs 10 lakh to the Gurudwara
ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਮ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਐਫਡੀ (Etv Bharat)

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਫਰੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤੀਆਵਾਲਾ ਦਾ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਈਰਾਇਡ, ਸਰਵਾਇਕਲ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਗਠੀਆ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਇਥੋਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।

SARPANCH KULDEEP SINGH BHULLAR
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (Etv Bharat)

"ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਅੰਗਹੀਣ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਰੂਰ ਲਗਾਓ।"- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ

"ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ"

ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ "ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ" ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।"

Sarpanch Kuldeep Singh Bhullar donated crores of rupees to Pingalwara
ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਕਲਾਸਾਂ (Etv Bharat)

"ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੜਾਇਆ-ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।" ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ


ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣ ਗਈ।

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ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
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