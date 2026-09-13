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ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਰਾਹ

ਸਰਬਜੀਤ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸ਼ਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਾ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 5:46 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ : ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਅਪੰਗਤਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (different ability) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸੇਖੂ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਖੁਦ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ।

6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ

HMEL ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਬੇਕਰੀ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ HMEL ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।"

HMEL ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ HMEL ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ’ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। HMEL ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਈ-ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਸਲਾਈ-ਕੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ (ETV Bharat)

ਈ-ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ

ਅੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"-ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਫ ਗਰੁੱਪ

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "HMEL ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ, ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਸਿਲਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ-ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਯੂਨਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

ROLE MODEL SARABJIT KAUR
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ (ETV Bharat)

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈ-ਕੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆਂ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ-ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ। "

"ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ 10 ਤੋਂ 15000 ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"-ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਫ ਗਰੁੱਪ

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੀ ਬਚਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 60 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ 60 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਸੋਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨੀ ਪੈਣਾ।"

ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਹੱਥ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ,ਮੈਂਬਰ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਫ ਗਰੁੱਪ

ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ।

Last Updated : September 13, 2026 at 5:46 PM IST

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HMEL
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ
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