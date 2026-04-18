BBMB ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ SKM

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਕੇਐਮ ਬੈਠਕ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 5:24 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਡੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।"

