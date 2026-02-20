ETV Bharat / state

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ।

SANJAY TALWAR STATEMENT
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 20, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)

"ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਬੂਤ ਸਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।

"ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਇਆ"

ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।

TAGGED:

ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਯੁੱਧ ਝਾੜੂ ਵਿਰੁੱਧ
SANJAY TALWAR TARGET CM MANN
ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
SANJAY TALWAR STATEMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.