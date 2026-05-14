"ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ", ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ

PROTEST BY SANITATION WORKERS
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 5:21 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ।

"ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ"

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੀ।" ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"-ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

