ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿਓ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਥ

ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ।

Son suffering serious illness
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2025 at 10:31 AM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ (Etv Bharat)

ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।"

ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਾਥ

ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ।"

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਜਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SANGRUR WOMAN APPEAL
ਸੰਗਰੂਰ ਅਪਾਹਿਜ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
SANGRUR DISABLED YOUTH
ਅਪਾਹਿਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ
