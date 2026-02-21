ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, SDM ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, SDM ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪਏ ਮੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 21, 2026 at 3:58 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਾਂਪ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਅਪਹਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਟਾਂਪ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।'