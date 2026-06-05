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ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਤਲ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

SOLVE BLIND MURDER CASE
ਧੂਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 8:16 PM IST

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ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ (Blind Murder) ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)

'ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ'

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੀਮਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 194 BNSS ਤਹਿਤ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ

ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੇ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ (ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਧੂਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਂਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿੰਗ (ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ) ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

SPD ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਗੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪਿੰਡ ਮੀਮਸਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਇੱਕ ਪਿੱਗ ਫਾਰਮ (Pig Farm) ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਸਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨੰਬਰ 161, ਧਾਰਾ 103(1), 61(2), 3(5) BNS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGGED:

SANGRUR POLICE
ਸੰਗਰੂਰ ਪਤੀ ਕਤਲ
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ਧੂਰੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ
SOLVE BLIND MURDER CASE DHURI

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