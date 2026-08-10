ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ! ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?
ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
Published : August 10, 2026 at 6:32 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲਿਆ।
7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 10 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ, 2600 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ. (DVR) ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ/ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ—ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਇਸ ਗੋਗੀ—ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ?
ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 1 ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ, 1 ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, 1 ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ, 2 ਕੜੇ ਅਤੇ 1 ਮੁੰਦਰੀ, 3 ਜੋੜੇ ਟੋਪਸ ਅਤੇ 2 ਬਨਾਵਟੀ ਹਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।