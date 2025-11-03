ETV Bharat / state

ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਤਾਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿੰਦਰਾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2025

2 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਐੱਮਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੜਿਆ ਤਾਲਾ (ETV Bharat)

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਐੱਮਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐੱਮਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।"

"ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਮਸੀ

ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"


'ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ'

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 9 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat)

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।"

