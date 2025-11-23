ETV Bharat / state

ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੋਟਿਸ।

Sangrur garbage dumps
ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 23, 2025 at 6:19 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)

ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ਼ਾਨੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


'ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬੁਰੇ'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਢੇਰ, ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿਲਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

'ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਨੁੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੂੜਾ ਖਿੱਲਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।''

ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ, ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10-10 ਫੁੱਟ ਡੰਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

