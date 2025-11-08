ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ‘ਚ ਗਈ ਜਾਨ

Kabaddi Player Bittu Balial Death: ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ‘ਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

KABADDI PLAYER DIED
ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਹੋਈ ਮੌਤ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 8, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ/ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਲਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।"

KABADDI PLAYER DIED
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ (ETV Bharat)


ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਿੱਟੂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਟੰਟ ਵੀ ਪਏ ਸਨ। ਸਟੰਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"- ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਦੋਸਤ

ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ‘ਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। (ETV Bharat)

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀ

2007 ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ। 2010 ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਬਲਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 3 ਸਟੰਟ ਵੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

KABADDI PLAYER DIED
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (ETV Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਕੋਟਲੀ ਲਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

TAGGED:

KABADDI PLAYER DIED
SANGRUR KABADDI PLAYER
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ
KABADDI PLAYER BITTU BALIAL DEATH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਿਆ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਣੀਕਾਰਕ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.