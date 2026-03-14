ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 14, 2026 at 5:51 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਢਾਬਾ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਨੂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਜਾਂ 6 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਧੂੰਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 17-18 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ।" - ਗੌਰਵ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ
ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਗੌਰਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: