ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਟਨਮ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

Published : December 15, 2025 at 10:45 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਨੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਚੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਆਈਡਲ

ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

Gurnoor Kaur
ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ (Etv Bharat)

"ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਨ। ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਕੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।" - ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਖਿਡਾਰਨ

ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। "

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ

ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਟਨਮ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਰਨਗੇ।

"ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ।" - ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ

Gurnoor Kaur
ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (Etv Bharat)

ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ।

"ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।" -ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਜੋ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹੈ।

