ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ 79 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 18, 2026 at 5:25 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ 79 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

2028 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਸਨੇ ਕੋਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ 79 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਗਰਾਉਂਡ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।" - ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਿਡਾਰੀ




ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ 2012 ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।

"ਸੰਦੀਪ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੀਵਾਨ ਘਰੇਦਾਘੀ ਤੋਂ 2-1 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਮੋਨਜੋਨ ਇਕਰੋਮੋਵ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।" - ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਚ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਲੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰਾਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏ ਕਲਾਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕੋਚ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਜੋਰਾਂ-ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੰਦੀਪ ਬਾਰੇ...

ਸੰਦੀਪ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੋਚ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ, ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ।

