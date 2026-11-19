ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : November 19, 2026 at 6:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਵੀਲੀਅਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਓ ਮੋਮੋਜ, ਨੀਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਰੈਡ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੀਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਰੇੜੀ ਫੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
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