ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ, ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਘਰ, ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : March 13, 2026 at 3:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਬਾ ਲੁਹਾਰਾ ਰੋਡ ਅਮਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਰਜੀਤ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰਤੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।"
"ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਏਜੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
