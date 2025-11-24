ETV Bharat / state

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

DHARMENDRA PASSES AWAY
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ (Etv Bharat)

'ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।"

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ। ਪਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਫਿਲਮ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

