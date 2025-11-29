ETV Bharat / state

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਲਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਆਰਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੀਆਰਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਾਡਲ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 29, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੀਆਰਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ- ਕ੍ਰਿਤੀਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਆਦਿ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਆਰਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ-ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ- ਤੇੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ (ETV Bharat)

"ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ" ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਰਥ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਗਿਆਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। "ਸਫ਼ਰ" ਨਾਮ ਇਸਲਾਮੀ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਜਰਾ (ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹਿਜਰਤ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸਫ਼ਰ-ਏ-ਇਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ

ਮਿਸ਼ਨ: ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ।

ਫੋਕਸ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ (ETV Bharat)

ਸਫ਼ਰ: ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਾ

ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ: ਇਸਲਾਮੀ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ।

ਮਹੱਤਵ: ਹਿਜਰਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ਼ੀਆ ਮਹੱਤਵ: ਅਹਿਲੁਲਬੈਤ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੋਗ ਅਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ।

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

