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ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ Toll Tax, ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Himachal Entry Tax
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 9:41 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਪੜ (etv bharat)

ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ?

ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 189 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੜਕ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਰਿਸ਼ਦ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਪੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

TAGGED:

HIMACHAL ENTRY TAX
ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
HIMACHAL ENTRY TAX

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