ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ...

ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ...
ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : June 29, 2026 at 6:39 AM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾ, ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ...
'ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ'
ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 1831 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
'ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ'
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।
'ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਕਾਤ'
ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 1831 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਦਿਖਾਏ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ।
ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ?
ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਧੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੱਪਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਤਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਫੁੱਟਿਆ ਪਿੱਪਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਬਾਰਤ ਉੱਕਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਏ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ, ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਥਾਰ (ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ) ਮਾਰੂਥਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ" ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ:-
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੜੀ ਸੀ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- 7 ਜੁਲਾਈ, 1799: ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।
- 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801: ਮਹਿਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ਤੂਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਇਆ।
- ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1813 ਅਤੇ 1837 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 1837 ਵਿਚ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਸੀ।
- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।