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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ, ਘਰ ’ਚ ਬਣਿਆ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Mehakpreet kaur first rank in Indian Air Force exam
ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 3, 2026 at 8:41 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ F-CAT ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ IPS ਸਕੂਲ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DAV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ (ETV BHARAT)

ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

"ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"-ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ

ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ । ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਮਾਤਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮਪਲ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਉਸਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੇ ਪਲ ਹਨ। ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ।

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RUPNAGAR GIRL MEHAKPREET KAUR
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ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
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