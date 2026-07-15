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KPS Gill House: ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘਰ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

KPS Gill house: ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

Ludhiana KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 5:38 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1990 ਤੱਕ ਫਿਰ 1991 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਰਹੇ। ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲਾ ਘਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ (Etv Bharat)

ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

29 ਦਸੰਬਰ 1934 ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ (Etv Bharat)

ਘਰ ਬਣਿਆ ਖੰਡਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਿੱਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਇਹ ਖੰਡਰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਏਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘਰ (Etv Bharat)

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ?

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।"

KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਘਰ (Etv Bharat)

"ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ।"- ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (Etv Bharat)

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Gate of Gill village
ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੇਟ (Etv Bharat)

ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ

ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ 1958 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਕੇਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

KPS Gill Home
ਕੇਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਦੌਰ (1984 - 1995)

  • ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (1988 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਹੇ। ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ-2' ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, 1991 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1995 (ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
KPS Gill Home
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੈਨਾਤੀਆਂ (1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) (Etv Bharat)

ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ CBI ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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