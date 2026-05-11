ਚਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ; ASI ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਸਤੌਲ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 9:08 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੜਕਿਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ PAP ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ"

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਵੇਰੇ 6 ਵੱਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਏਐਸਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਡਡਵਿੰਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

"ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਦੂਗਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।" - ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ

"ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਡਰ ਗਈ"

ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਡਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਐਸਪੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 112 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ PAP ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਧੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ, ਏਐਸਪੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

