ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਘਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾਂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਘਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾਂ (ETV Bharat)

ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।


ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।”

ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ (ETV Bharat)

"ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV Bharat)

ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾ ਰਲੇ ਮਿਲੀ ਹਨ। ਯੋਧਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ ਭੁਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ 25-30 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

